Coltivava tranquillamente nel giardino di casa una rigogliosa piantagione di marijuna, conservando in casa un cospicuo quantitativo di sostanza già pronta per il consumo e il probabile spaccio. Nella serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile (NORM) della Compagnia di Dolianova hanno denunciato a Monastir un 58enne disoccupato, già noto alle forze dell'ordine per specifici precedenti.

L'operazione dell'Arma è giunta a compimento al termine di una capillare e paziente attività info-investigativa condotta nelle ultime settimane sul territorio di Monastir. Attraverso il costante monitoraggio dell'abitato, l'incrocio delle segnalazioni raccolte tra la cittadinanza e discreti servizi di appostamento, i militari avevano raccolto indizi concreti sulla presenza di una possibile attività illecita di coltivazione. Il blitz è scattato quando i Carabinieri hanno inizialmente fermato l'uomo per strada, trovandolo in possesso di tre sigarette artigianali contenenti marijuana.

La successiva e immediata perquisizione domiciliare nell'abitazione del 58enne ha confermato pienamente i dubbi degli investigatori. All'interno delle stanze dell'immobile sono stati ritrovati ben 620 grammi di infiorescenze di marijuana già essiccate e pronte all'uso, unitamente a 53 semi della medesima specie vegetale. La sorpresa più grande è giunta però dall'ispezione del giardino di pertinenza della casa, dove i militari hanno scoperto 12 piante di cannabis indica, dell'altezza media di circa 160 centimetri, rigorosamente curate all'interno di tre distinte aiuole.

Tutto il materiale e lo stupefacente sono stati sottoposti a sequestro in attesa degli accertamenti analitici del RIS di Cagliari, mentre per il cinquantottenne è scattata la denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica cagliaritana.