PHOTO
A Cagliari, nell'ottica di migliorare il servizio per ottenere la carta d'identità elettronica senza prenotazione durante gli orari straordinari di apertura degli sportelli presso il municipio in piazza De Gasperi il martedì pomeriggio, che sono attivi dalle 14:30 alle 17:30, i biglietti per evitare le code saranno distribuiti nella portineria a partire dalle 14.
"L'iniziativa mira a facilitare e regolamentare l'accesso al servizio, offrendo alle cittadine e ai cittadini un'alternativa più flessibile rispetto alla prenotazione dell'appuntamento online, ma anche a distribuire in maniera più equilibrata l'afflusso nei locali di piazza De Gasperi - fa sapere il Comune di Cagliari - Si ricorda che, considerati i tempi tecnici necessari per l'emissione del documento, circa 20 minuti per ciascuna pratica salvo inconvenienti, gli uffici potranno garantire il rilascio di 20 carte d'identità elettroniche per ogni apertura. Restano invariate le modalità di accesso agli sportelli di via Montevecchio, all'Ufficio di Città 3, dove la Cie senza appuntamento potrà essere richiesta il venerdì mattina dalle 9:00 alle 13:00.