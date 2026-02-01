"Quanto accaduto ieri a Torino non può essere derubricato a episodio isolato, né limitato alla sola realtà di Askatasuna. Siamo di fronte a una galassia ramificata, composta da gruppi strutturati che operano secondo una strategia coordinata". Così in una nota Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d'Italia.

Il meloniano evidenzia poi "preoccupanti punti di contatto" con alcune recenti operazioni di sicurezza condotte in Sardegna: "Solo pochi mesi fa, l'antiterrorismo in Sardegna ha avviato indagini sulla galassia anarco-insurrezionalista legata ai movimenti antifa e indipendentisti, riscontrando legami diretti proprio con la realtà torinese. Le modalità d'azione sono speculari: medesima aggressività nell'attaccare avversari politici, sedi istituzionali e reparti militari".

Secondo Deidda, "la sottovalutazione del fenomeno non è più ammissibile. Negli Stati Uniti queste sigle sono state inserite tra le organizzazioni pericolose con finalità terroristiche. Non è un caso. È fondamentale che i magistrati di Torino e Cagliari collaborino strettamente per mappare un'organizzazione che ormai tocca l'intero campo nazionale e si muove su binari internazionali".

"La difesa delle istituzioni e della sicurezza pubblica — conclude la nota di Deidda — richiede una visione d'insieme che riconosca la natura sistematica di queste reti di violenza".