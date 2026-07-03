È entrata in funzione una nuova infrastruttura radio HyperLAN realizzata da Abbanoa per migliorare il funzionamento degli impianti idrici di Escalaplano e Perdasdefogu e ridurre i disservizi causati dall’instabilità della rete mobile nei due centri sardi.

Negli ultimi mesi, infatti, i problemi di connettività avevano provocato difficoltà nella gestione automatica dei livelli dei serbatoi e nei sistemi di rilancio dell’acqua. Per superare queste criticità è stata installata una dorsale radio dedicata che collega quattro punti strategici del sistema idrico: il serbatoio pensile di Escalaplano, il sollevamento idrico di Punta Corona a Perdasdefogu e i due impianti di Is Clamoris.

La nuova infrastruttura è composta da tre collegamenti radio punto-punto e sei antenne, con una copertura che arriva fino a sette chilometri.

Il sistema permette di trasmettere in tempo reale le informazioni relative alla portata dell’acqua proveniente dai pozzi verso gli impianti di sollevamento e i serbatoi, evitando blocchi e possibili interruzioni del servizio. In precedenza le comunicazioni si basavano esclusivamente sulla rete di telefonia mobile e, in caso di temporanea assenza di segnale, anche gli impianti rischiavano di andare in tilt.

Ogni sito è stato inoltre dotato di router industriali in grado di gestire sia la rete mobile sia quella radio. In questo modo, spiega Abbanoa, anche in caso di problemi di connettività mobile i sistemi di automazione possono continuare a operare regolarmente grazie alla rete radio dedicata.

Il modello sperimentato tra Escalaplano e Perdasdefogu potrebbe ora essere esteso anche ad altri impianti che presentano problematiche simili.