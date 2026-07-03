Intervento provvidenziale nei giorni scorsi a Sassari, dove una pattuglia dei Baschi Verdi della Guardia di Finanza ha evitato una tragedia sul Ponte di Rosello. I militari del Gruppo Sassari, impegnati nei servizi di pubblica utilità “117” predisposti dal Comando provinciale, sono intervenuti per soccorrere un giovane cittadino straniero in forte stato di agitazione.

Durante le consuete attività di controllo del territorio nel centro cittadino, i finanzieri della componente specializzata Anti Terrorismo Pronto Impiego (A.T.P.I.) hanno notato il ragazzo appoggiato al parapetto del ponte mentre fissava il vuoto. I militari hanno subito intuito la gravità della situazione e si sono avvicinati rapidamente.

Nel frattempo il giovane aveva già scavalcato la ringhiera con l’intenzione di compiere un gesto estremo, ma i finanzieri sono riusciti ad afferrarlo e a riportarlo in sicurezza sul marciapiede.

Dopo il primo intervento, i militari hanno cercato di tranquillizzarlo parlando con lui. Poco dopo, però, il ragazzo avrebbe tentato nuovamente di dirigersi verso il parapetto, venendo bloccato ancora una volta dagli stessi finanzieri e da una pattuglia dei Carabinieri arrivata sul posto in supporto.

La situazione si è conclusa con l’arrivo del personale del 118, che ha prestato le prime cure e accompagnato il giovane al Pronto soccorso per gli accertamenti necessari.

La Guardia di Finanza sottolinea il proprio ruolo non solo nella tutela economica e finanziaria del Paese, ma anche come presidio di sicurezza e supporto ai cittadini.