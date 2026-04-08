I Carabinieri hanno individuato e catturato Elia Del Grande, 50 anni, a Varano Borghi, Varese. Era fuggito il giorno di Pasqua dalla sua residenza-lavoro ad Alba, Cuneo, durante un permesso. Tentando di sfuggire ai controlli dei militari a bordo di una Fiat 500 rubata dal cimitero di Lentate, Sesto Calende, è stato fermato e arrestato. La Procura di Varese ha ordinato il suo trasferimento in carcere.

Del Grande, noto come l'autore della 'strage dei fornai' per aver ucciso padre, madre e fratello nel gennaio 1998, è stato avvistato lungo la SP 18 a Varano Borghi, in provincia di Varese, non distante da Cadrezzate, il suo paese natale. Viaggiava a bordo di una Fiat 500 rubata e ha cercato di sfuggire al controllo fermandosi su una strada privata.

Durante l'arresto, un carabiniere della compagnia di Gallarate è rimasto ferito nel momento in cui si era avvicinato al lato del guidatore per chiedere a Del Grande di scendere dall'auto e consegnare le chiavi.

Il giorno di Pasqua, domenica 5 aprile 2026, Del Grande non aveva fatto rientro nella casa-lavoro di Alba, in provincia di Cuneo, dove stava scontando una misura di sicurezza, facendo scattare l’allarme e l’avvio immediato delle ricerche su scala nazionale.

Secondo quanto ricostruito, Del Grande era uscito dalla struttura grazie a un permesso. La sua assenza è stata segnalata nella giornata di domenica, dando il via a un’imponente operazione coordinata dalle forze dell’ordine, che dal Piemonte si è rapidamente estesa anche ad altre regioni del Nord e del Centro Italia.

Non si tratta del primo episodio. Già lo scorso autunno, infatti, Del Grande si era allontanato da una casa-lavoro nel Modenese, dando vita a una latitanza durata diverse settimane. In quell’occasione era stato rintracciato e arrestato a Cadrezzate, nel Varesotto, suo paese d’origine, dove conosce bene il territorio. Durante la fuga si era nascosto muovendosi soprattutto di notte, arrivando anche a spostarsi sul lago a bordo di un pedalò per evitare i controlli.

Dopo aver scontato oltre 25 anni di carcere, era stato ammesso a un regime di libertà vigilata, ma ritenuto ancora socialmente pericoloso dai giudici. Da qui la decisione di applicare la misura di sicurezza della casa-lavoro, prima in Emilia-Romagna e successivamente in Piemonte. Proprio ad Alba stava trascorrendo un periodo di sei mesi, in attesa della rivalutazione della sua pericolosità sociale da parte del magistrato di sorveglianza.

In Italia

Seconda fuga in pochi mesi per Elia Del Grande: è evaso da una casa-lavoro dopo un permesso

Redazione Sardegna Live
Seconda fuga in pochi mesi per Elia Del Grande: è evaso da una casa-lavoro dopo un permesso
Seconda fuga in pochi mesi per Elia Del Grande: è evaso da una casa-lavoro dopo un permesso