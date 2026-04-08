Nel pomeriggio di oggi, la zona industriale di Olbia è stata teatro di un incidente stradale che ha visto coinvolti un’auto e una moto. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza i veicoli e l’area circostante, garantendo la riapertura della sede stradale in condizioni di sicurezza.

Il conducente della due ruote ha ricevuto immediata assistenza dal personale sanitario del 118, presente con un’ambulanza, e successivamente è stato trasportato al presidio ospedaliero cittadino per gli accertamenti e le cure necessarie.

Le cause dello scontro sono attualmente al vaglio delle autorità competenti. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le Forze dell’Ordine per i rilievi e gli adempimenti di loro competenza.