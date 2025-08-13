PHOTO
Vietato utilizzare l’acqua della condotta per fini alimentari nella zona dell’aeroporto di Olbia. Lo stabilisce un’ordinanza firmata questo pomeriggio dal sindaco Settimo Nizzi, a seguito dell’esito delle analisi della Asl sul pozzo 3 del terminal.
I controlli hanno evidenziato valori fuori norma di trialometani, composti chimici utilizzati per la depurazione dell’acqua. Il divieto resterà in vigore fino al completo ripristino delle condizioni di conformità ai parametri di legge, a tutela della salute pubblica.