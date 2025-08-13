Nasce l’applicazione "Eliminacode Aou Cagliari", che consente a tutti i cittadini di prenotare da un’unica piattaforma diversi servizi al Policlinico Duilio Casula e al San Giovanni di Dio. L’app, già scaricabile sui dispositivi Android, sarà attiva per gli appuntamenti a partire dall’1 settembre. In alternativa, è disponibile una piattaforma dedicata accessibile dal sito www.aoucagliari.it.

Con l’Eliminacode i cittadini possono prenotare il ritiro dei medicinali nella farmacia del Policlinico, prelievi e attività di laboratorio, fissare visite tramite Cup e pagare il ticket, prenotare il ritiro delle cartelle cliniche e fissare appuntamenti con il Cup per visite in libera professione.

“Utilizzarla è semplice: non c'è bisogno di registrazione ma per ogni appuntamento bisognerà compilare un breve form online inserendo i dati anagrafici, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail, quest'ultimo necessario per la conferma dell'avvenuta prenotazione”. Per esami e visite specialistiche è possibile inserire il codice dell’impegnativa elettronica, accelerando le procedure allo sportello ticket. Per il ritiro dei farmaci, nella sezione note è consigliato specificare il nome del farmaco.

Le app FilaVia e la piattaforma attuale rimarranno operative solo per gli appuntamenti fino al 31 agosto.