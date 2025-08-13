Redentore 2025: aperte fino al 20 agosto le domande per la Sfilata dei Cavalieri

L’Amministrazione comunale di Nuoro ha prorogato alle ore 12:00 di mercoledì 20 agosto 2025 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla Sfilata dei Cavalieri della Sardegna, in programma la mattina di domenica 24 agosto, nell’ambito della 125ª Festa del Redentore.

L’obiettivo è raccogliere il maggior numero possibile di manifestazioni d’interesse da parte di associazioni e cavalieri intenzionati a prendere parte all’evento, facilitando al contempo la corretta trasmissione delle istanze.

Per quanto riguarda il rimborso spese, l’articolo 15 del Disciplinare prevede che sia riservato ai cavalieri provenienti da località esterne a Nuoro e regolarmente costituiti in associazioni o in organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Alle associazioni invitate a partecipare, salvo espressa dichiarazione di partecipazione gratuita, è garantito un rimborso forfettario di 100 euro per cavallo, fino a un massimo di 400 euro per gruppo o associazione. Il numero effettivo dei cavalli partecipanti viene verificato al momento della partenza della sfilata.

Per supportare gli interessati nella compilazione della domanda o in caso di difficoltà nell’accesso ai servizi online tramite identità digitale, il Comune ha predisposto un servizio di assistenza. È possibile rivolgersi alla dottoressa Bernardetta Contu telefonando allo 0784/216792 o scrivendo a bernardetta.contu@comune.nuoro.it.