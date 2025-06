L’Olbia Calcio 1905 annuncia una prestigiosa collaborazione con la S.S. Lazio: per la prima volta in Gallura arriva la Lazio Soccer School. Grazie a un contratto firmato con i vertici del club biancoceleste, l’Olbia diventa il riferimento ufficiale della Lazio in Sardegna.

“Non si tratta della classica affiliazione – spiegano dalla società – ma di una collaborazione tecnica e formativa a 360 gradi, che coinvolgerà allenatori, giovani calciatori e famiglie in un progetto strutturato e di lungo termine”.

La nuova sinergia coinvolgerà tutta l’Isola, con l’obiettivo di scoprire e far crescere i migliori talenti dai 6 ai 19 anni. Per gli Under 15, 17 e 19 si apre una corsia preferenziale per entrare nei radar del club di Serie A, mentre i più piccoli potranno formarsi nella Lazio Soccer School, che diventerà l’attività di base del settore giovanile olbiese.

Già a luglio è prevista una prima “open week” allo stadio Bruno Nespoli, guidata da tecnici qualificati e dalla presenza del calciatore Daniele Ragatzu. In programma anche una scuola calcio estiva itinerante nel 2026, rivolta a giovani calciatori da tutto il mondo.

Non mancheranno incontri formativi su psicologia, alimentazione e metodologia. E per alcuni fortunati, anche l’opportunità di assistere a due gare casalinghe allo stadio Olimpico.