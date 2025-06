È stata trovata senza vita nel suo letto una donna di 60 anni, originaria di Guspini, residente in via Corte d’Appello a Cagliari. L’allarme è scattato nel pomeriggio, dopo che alcuni condomini, preoccupati per la sua assenza da circa dieci giorni, hanno allertato i Carabinieri della Stazione di Cagliari Villanova.

I militari, giunti sul posto, hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per l’apertura della porta dell’abitazione. Una volta all’interno, la donna è stata rinvenuta priva di vita, adagiata sul letto.

Il medico necroscopo, intervenuto per l’ispezione cadaverica, non ha riscontrato segni di violenza né elementi che facciano ipotizzare l’intervento di terzi. Le indagini, nella fase preliminare, sono affidate ai Carabinieri, che hanno informato l’Autorità Giudiziaria.

La salma, su disposizione della magistratura, è stata restituita ai familiari.