Dopo essere entrato nel supermercato Coop di viale Trieste a Cagliari, avrebbe rubato alcuni generi alimentari prima di darsi rapidamente alla fuga a piedi che, però, è durata poco.

I Carabinieri della Stazione di Cagliari - Stampace sono intervenuti immediatamente a seguito del furto. A inseguire il 40enne, di origine nigeriana e già noto alle forze dell'ordine, è stato un militare della Sezione Radiomobile di Cagliari, in quel momento libero dal servizio.

Durante la fuga, l’uomo ha tentato di disfarsi della refurtiva, gettandola a terra. Il carabiniere è però riuscito a raggiungerlo e a bloccarlo, consentendo anche il recupero dell’intera merce sottratta.

A seguito della formalizzazione della denuncia da parte del titolare del supermercato, il 40enne è stato arrestato. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.