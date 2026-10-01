Un 41enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, insieme ai colleghi della Stazione di Monserrato, con l’accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata a seguito di un iniziale controllo stradale a Quartucciu, durante il quale i militari hanno rinvenuto nella disponibilità dell’uomo circa 3 grammi di marijuana.

Gli approfondimenti investigativi hanno quindi portato i Carabinieri a estendere le perquisizioni al domicilio e ai terreni riconducibili al 41enne. Nel corso degli accertamenti è stata scoperta una piantagione composta da 37 piante di cannabis sativa a dimora, oltre a vario materiale specifico utilizzato per la cura e la coltivazione dello stupefacente.

Le piante e il materiale rinvenuto sono stati posti sotto sequestro, mentre il 41enne è stato arrestato.