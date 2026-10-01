La manutenzione e il potenziamento della rete ferroviaria italiana (Gruppo FS) continuano con nuovi interventi in programma. Il primo è pianificato per sabato 3 e domenica 4 ottobre, concentrato sulle tratte Oristano-Santa Anna e Marrubiu-Uras. Qui, i lavori si concentreranno sulla realizzazione delle fondazioni dei pali della linea di contatto per la trazione elettrica nell'ambito del progetto di elettrificazione della linea Cagliari-Oristano, che comporta un investimento totale di 2 milioni di euro.

La seconda fase dei lavori è prevista per il fine settimana del 17 e 18 ottobre, sempre sulla tratta Oristano-San Gavino, per garantire una continuità nelle attività preliminari all'elettrificazione. Durante questo periodo, sarà eseguita anche una manutenzione straordinaria della travata metallica del ponte ferroviario nel comune di Uras, al fine di preservarne l'efficienza e assicurarne la continuità di funzionamento nel tempo.

Questi interventi, che coinvolgeranno circa 40 tecnici specializzati delle imprese appaltatrici e personale Rfi, comporteranno la sospensione temporanea della circolazione ferroviaria tra San Gavino e Oristano. Di conseguenza, alcuni treni del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) delle linee Cagliari-Macomer, Cagliari-Golfo Aranci e Cagliari-Porto Torres Marittima subiranno modifiche.

I treni saranno limitati alle stazioni di San Gavino e Oristano, con un servizio di autobus sostitutivo il cui tempo di percorrenza potrebbe aumentare a causa del traffico stradale. Inoltre, i posti disponibili potrebbero essere inferiori rispetto al normale servizio offerto.