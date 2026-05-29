PHOTO
Un incendio è divampato nel territorio di San Sperate, in località Is Tramatzus, dove sono in corso le operazioni di spegnimento coordinate dal Corpo Forestale.
Per contrastare il rogo è stato impiegato anche un elicottero partito dalla base operativa del Corpo Forestale di Villasalto, intervenuto a supporto delle squadre a terra impegnate nel contenimento delle fiamme.
Sul posto dirige le operazioni il D.O.S., il Direttore delle Operazioni di Spegnimento della Stazione Forestale di Dolianova, che sta coordinando gli interventi necessari per limitare la propagazione dell’incendio e mettere in sicurezza l’area interessata.
Le attività di spegnimento proseguono con il supporto dei mezzi aerei e delle squadre operative impegnate sul territorio.