Sarà un fine settimana caratterizzato in gran parte da sole e temperature elevate quello in arrivo. A delineare il quadro meteorologico è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, che annuncia giornate stabili e clima caldo su gran parte del territorio.

Secondo le previsioni, il weekend sarà segnato da condizioni prevalentemente soleggiate, accompagnate da un aumento delle temperature. Domenica 31 maggio è atteso inoltre il ritorno del caldo afoso, con una sensazione di maggiore umidità e temperature percepite più elevate.

La fase di stabilità dovrebbe proseguire anche all’inizio della nuova settimana. Per lunedì 1° giugno, infatti, è previsto il predominio del bel tempo, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi.

Un quadro meteo che favorirà gli spostamenti e le attività all’aperto, grazie a condizioni generalmente stabili e tipicamente estive.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: sabato 30 maggio 2026 - fonte Arpas

Cielo sereno con sviluppo di cumulonembi nelle ore pomeridiane e nelle zone interne della Sardegna centro-settentrionale associati a isolati rovesi o temporali, anche di forte ontensità, con cumulati localmente moderati.

Temperature: senza variazioni significative.

Venti: a regime di brezza.

Mari: calmi o poco mossi.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: domenica 31 maggio 2026 - fonte Arpas

Cielo sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti pomeridiani sui rilievi.

Temperature: senza variazioni significative.

Venti: a regime di brezza.

Mari: poco mossi.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI - fonte Arpas

Le giornate di lunedi e martedì saranno caratterizzate da cielo sereno o poco nuvolo e temperature senza variazioni significative. I venti lunedì saranno deboli o moderati dai quandranti occidentali con rinforzi sulle bocche di Bonifacio, in attenuazione nella giornata seguente, ed i mari saranno mossi, localmente molto mossi quelli settentrionali nel corso della giornata di lunedì, tendendenti all'attenuazione nella giornata seguente.