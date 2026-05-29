Intervento dei vigili del fuoco sulla strada statale 131 Dcn, all’altezza del chilometro 71, nel Nuorese, per un incidente stradale che ha coinvolto una sola auto. Per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo è uscito autonomamente dalla carreggiata.

Sul posto è intervenuta la squadra 1A della sede centrale dei vigili del fuoco, che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del mezzo incidentato. L’occupante dell’auto è stato poi affidato alle cure del personale sanitario arrivato anche con l’elisoccorso.

Presenti sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine, che si stanno occupando dei rilievi e degli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto.