E' stato riaperto oggi il Poliambulatorio di Sestu, che torna progressivamente operativo dopo un anno di chiusura. Alcuni servizi sanitari sono già attivi da questa mattina, mentre altri verranno riattivati nelle prossime settimane, completando così il percorso di restituzione della struttura alla cittadinanza.

Il presidio sanitario è destinato a ospitare anche la futura Casa della Comunità finanziata con i fondi PNRR, punto di riferimento strategico per l’assistenza territoriale e la presa in carico dei pazienti, che offrirà servizi di prossimità come medicina generale, infermieristica di comunità, specialistica ambulatoriale, guardia medica e punto prelievi. Nei prossimi giorni saranno concluse le operazioni di asseverazione necessarie al completamento dell’iter previsto, con cui saranno certificati gli atti e il rispetto dei requisiti tecnici e la conformità del progetto alle regole del PNRR.

“Questo risultato è stato possibile grazie al lavoro assiduo dei tecnici della ASL 8, dei responsabili dei Servizi e del Distretto e alla collaborazione costante con la Regione e con l'assessorato regionale della Sanità, guidato ad interim dalla Presidente Alessandra Todde, nonché con l’amministrazione comunale di Sestu – dichiara il Direttore Generale della ASL di Cagliari, Aldo Atzori –. Dopo due anni di inattività, restituiamo finalmente alla comunità una struttura fondamentale per il territorio e per i cittadini che sarà caratterizzata da una particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione, in particolare agli anziani, alle persone con maggiori necessità assistenziali con la presa in carico delle cronicità".

Nei prossimi giorni si concluderanno le operazioni di trasloco, ma sarà garantita la continuità di tutti i servizi medici già attivi, mentre si stanno completando gli staff dei professionisti.

"La riapertura del Poliambulatorio rappresenta un primo tassello per l'implementazione del nuovo modello organizzativo che vede la nascita delle Case delle Comunità nel vasto territorio della ASL 8, e una restituzione importante per l’intera comunità di Sestu, che potrà tornare a usufruire di servizi sanitari di prossimità in una struttura rinnovata e destinata a rafforzare l’assistenza territoriale nei prossimi anni" conclude il manager della ASL di Cagliari.