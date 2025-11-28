I Carabinieri della Stazione di Quartu Sant’Elena hanno arrestato ieri pomeriggio un imprenditore edile 50enne, originario del Torinese e domiciliato in città, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Cagliari.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, deve scontare una pena definitiva di 3 anni, 11 mesi e 14 giorni di reclusione. I reati contestati risalgono al 2017 e riguardano una rapina commessa in concorso, la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, con episodi avvenuti tra Cagliari e Torino.

Terminate le formalità di rito, l’imprenditore è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’arresto rientra nell’attività quotidiana di prevenzione e controllo del territorio svolta dall’Arma dei Carabinieri, con particolare attenzione all’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e al monitoraggio dei soggetti sottoposti a misure restrittive.