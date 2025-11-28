I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari hanno denunciato un uomo di 41 anni, residente a Quartu Sant’Elena, al termine di un controllo effettuato in un esercizio pubblico del centro città.

Secondo quanto emerso dall’ispezione, il titolare del locale, attivo nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, non avrebbe garantito ai propri dipendenti una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in violazione della normativa vigente.

L’attività ispettiva ha portato all’irrogazione di sanzioni per un totale di oltre 1.800 euro. La documentazione raccolta è stata trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per le valutazioni di competenza.

L’intervento rientra nelle attività di prevenzione e vigilanza che l’Arma dei Carabinieri svolge quotidianamente a tutela dei lavoratori, con particolare attenzione al rispetto delle norme che garantiscono ambienti di lavoro sicuri e conformi agli standard previsti dalla legge.