“Sei un cantante gentile”. Con queste parole Jake La Furia ha descritto eroCaddeo, il 27enne di Sinnai, del team del giudice Achille Lauro, tra i protagonisti assoluti dell’edizione 2025 di XFactor. Una definizione nata al termine di un’esibizione intensa e sentita, che ha contribuito a convincere pubblico e giudici. Nonostante un percorso solido, l’accesso alla finale non è stato affatto scontato: eroCaddeo è infatti finito al ballottaggio con Tomasi, riuscendo però ad avere la meglio.

La serata di ieri è stata decisiva: i Live Show hanno definito i quattro finalisti che si sfideranno il 4 dicembre in Piazza del Plebiscito, a Napoli, nel grande evento conclusivo co-organizzato con il Comune.

La puntata si è articolata in due manche: la prima, con l’orchestra dal vivo, ha visto Rob ottenere il pass diretto per la finalissima grazie al nuovo meccanismo di voto. Nella seconda manche, quella “classica”, il concorrente meno votato, tellynonpiangere, ha lasciato la gara, mentre il secondo eliminato è stato Tomasi dopo il ballottaggio con eroCaddeo. A volare in finale, oltre al cantautore sardo e a Rob, anche Delia e PierC.

Grande emozione anche sugli spalti, dove erano presenti la madre e la sorella di Damiano Caddeo. La loro partecipazione ha reso ancora più intenso uno dei momenti più toccanti della serata: l’interpretazione di “Vedrai, vedrai” di Luigi Tenco, con cui eroCaddeo ha conquistato la platea. È proprio dopo questa esibizione che Jake La Furia ha ribadito il suo giudizio, definendolo “gentile” per sensibilità, delicatezza e stile interpretativo.

Una descrizione che trova conferma anche sul sito ufficiale di X Factor, dove si legge: “Damiano Caddeo, in arte eroCaddeo, è un cantautore pop dall’anima delicata. Le sue canzoni trasformano esperienze personali in racconti universali, capaci di toccare chi ascolta fin dal primo ascolto, grazie a una scrittura diretta, emotiva e autentica”.

Per il cantautore sardo ora si apre l’ultimo e più importante capitolo di XFactor 2025: la finalissima, con un pubblico che, in Sardegna e non solo, lo segue e lo sostiene sempre più convinto.