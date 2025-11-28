Sfida complicata per il Cagliari a Torino, dove ad attenderlo c'è la Juventus alla ricerca di punti pesanti. Dopo due pareggi consecutivi fra Como e Genoa, invece, i rossoblu vogliono provare a darà continuità ai risultati. Molto potrebbe passare dalla disponibilità o meno di Yerry Mina che, come confermato da Pisacane, è il grande dubbio della sfida.

Noie fisiche infastidiscono il difensore che, tuttavia, come capitato più volte quest'anno potrebbe stringere i denti per essere della sfida. Nel caso pronto Obert. Dopo la super prestazione col Genoa, invece, dovrebbe trovare conferma Borrelli in attacco, in grande fiducia. Al suo fianco Seba Esposito, anche lui in gol la scorsa settimana.

Sulla corsia sinistra il dubbio è fra Idrissi e Felici, col primo che potrebbe spuntarla. A centrocampo certo del posto Folorunsho, con lui dovrebbero partire prati e uno fra Deiola e Adopo. Intoccabili Luperto e Caprile, con Zappa e Palestra ai lati.

Indisponibili il lungodegente Belotti, Zè Pedro e Mazzitelli. La sfida domani alle 18.