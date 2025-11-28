Una persona è rimasta ferita in un incidente avvenuto ieri sera ad Alghero, intorno alle 19, in viale Giovanni XXIII. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, sono stati una vettura e un fuoristrada.

I vigili del fuoco del distaccamento di Alghero, giunti sul posto, hanno collaborato con il personale del 118 per liberare dall’abitacolo la conducente dell’auto. La donna, immobilizzata per precauzione, è stata poi trasportata al pronto soccorso di Alghero. Illeso l’altro conducente, che ha rifiutato il trasporto.

Terminate le operazioni di soccorso, la squadra dei vigili ha messo in sicurezza l’area e i mezzi coinvolti. La Polizia Locale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.