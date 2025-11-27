Questa sera X Factor entra nel vivo con la semifinale dell’edizione 2025, in onda giovedì 27 su Sky e in streaming su NOW. Una serata decisiva che porterà alla definizione dei quattro finalisti attesi il 4 dicembre in Piazza del Plebiscito, a Napoli, per il grande evento conclusivo co-organizzato con il Comune.

Tra i protagonisti c’è anche un artista che la Sardegna guarda con affetto e orgoglio: eroCaddeo, al Damiano Caddeo, 27 anni, originario di Sinnai, provincia di Cagliari. Un talento che sta convincendo pubblico e giuria con una sensibilità musicale già matura.

Sul sito ufficiale di X Factor, infatti, viene descritto così: “Damiano Caddeo, in arte eroCaddeo, è un cantautore pop dall’anima delicata. Le sue canzoni trasformano esperienze personali in racconti universali, capaci di toccare chi ascolta fin dal primo ascolto, grazie a una scrittura diretta, emotiva e autentica".

La semifinale: orchestra dal vivo, doppia manche e due eliminazioni

La puntata rappresenta per tutti gli artisti rimasti in gara un passaggio di enorme valore. Sarà un banco di prova impegnativo anche per la conduttrice Giorgia e per i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, chiamati a dirigere una serata costruita su due manche e una doppia eliminazione.

Momento clou della semifinale sarà il ritorno della manche orchestrale, uno dei momenti più amati dal pubblico: i concorrenti si esibiranno con una grande orchestra dal vivo, dando nuova profondità ai brani scelti. In questo contesto, per la squadra di Achille Lauro, eroCaddeo interpreterà “Viva La Vida” dei Coldplay.

Al termine di questa prima manche arriverà un verdetto in positivo: grazie al meccanismo Škoda Green Light, il più votato otterrà l’accesso immediato alla finale tramite tre voti aggiuntivi al televoto.

Nella seconda manche, quella “classica”, arriverà il momento più duro: il meno votato verrà eliminato direttamente, mentre terzultimo e penultimo andranno al ballottaggio.

Per questo round, eroCaddeo porterà sul palco “Vedrai, vedrai” di Luigi Tenco.

Ospite della serata sarà Irama, reduce dal successo dell’album “Antologia della vita e della morte”, entrato direttamente alla numero uno, e atteso l’11 giugno 2026 per il suo primo concerto allo Stadio San Siro.

Il singolo “Punto”: il mondo emotivo di eroCaddeo

Nel percorso di X Factor, eroCaddeo ha conquistato pubblico e addetti ai lavori anche grazie al suo inedito “Punto”, un brano che racconta un equilibrio fragile, fatto di distanze, ritorni e legami che non si chiudono mai del tutto.

Il comunicato descrive così il brano:

“Con un brano scritto insieme a Matteo Di Nunzio e prodotto da Dinv punto è una ballad intima e sospesa, che parla di quella sensazione di restare a metà: tra ciò che continua e ciò che dovrebbe finire. Racconta l’amore, la distanza e la nostalgia con la maturità di chi ha vissuto tutto sulla propria pelle. Non parla di sentimenti in astratto, ma di quel momento in cui ti rendi conto che certe cose non puoi più tenerle aperte per sempre.”