Incidente nella notte all’incrocio tra viale Dante e via Torres, a Sassari. Poco dopo l’una, due auto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.

Le donne alla guida dei veicoli sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Nessuna delle due sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco della centrale di Sassari, che ha provveduto a mettere in sicurezza le auto coinvolte e l’area circostante.

Presenti anche gli agenti della Polizia locale, incaricati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.