Paura nella notte lungo la SS127bis, nel territorio di Alghero. Intorno alle 2, un furgone si è ribaltato alla rotatoria di Rudas dopo che il conducente, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo.

Il veicolo, urtato il cordolo, si è adagiato su un fianco. L’autista è riuscito a uscire da solo dall’abitacolo, riportando solo alcune escoriazioni poi medicate dal personale del 118.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Alghero, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il furgone e l’area circostante. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.