Avrebbe subito violenze sessuali, riprese con il cellulare e poi diffuse tramite video su WhatsApp. Una 12enne di Sulmona (L'Aquila) ha rivelato ai genitori i presunti abusi.

Sotto indagine della Procura sono finiti un 18enne e un 14enne, accusati di violenza sessuale aggravata e revenge porn. Dopo il racconto della figlia, i coniugi hanno fatto scattare la denuncia.

A quel punto sono scattate le perquisizioni in casa dei due indagati, che hanno portato al sequestro di materiale informatico su cui verranno effettuate accurate analisi. Solo al termine di queste potrà delinearsi un quadro più chiaro della vicenda.