Weekend movimentato per l'animalista Enrico Rizzi, tornato in Sardegna per un appuntamento pubblico a Sassari dopo le numerose polemiche del passato. L'attivista siciliano è stato spesso al centro di polemiche legate al rispetto degli animali nell'Isola, e ha puntato il dito più volte contro i carnevali tradizionali sardi per l'utilizzo a suo dire improprio di cavalli e altri animali. Le sue posizioni e i suoi interventi spesso duri hanno infiammato accese discussioni sui canali social di Rizzi, che su Facebook può contare su una community di oltre 800mila follower.

Durante il suo tour del nord Sardegna, nelle scorse ore, il 36enne trapanese ha fatto tappa a Uri dove ha denunciato una serie di situazioni.

CANI LEGATI A UN ALBERO

Le telecamere del suo staff si sono accese prima alle porte di una azienda dove diversi cani erano incatenati ad alcuni alberi.

Rizzi, dopo aver discusso a distanza col proprietario degli animali che proprio in quel momento era intento a dare loro da mangiare, ha chiesto l'intervento dei carabinieri. "Perché li tieni in queste condizioni disumane?", ha chiesto Rizzi al proprietario dei cani. "Io al momento sto traslocando e non posso tenerli a casa, cosa devo fare? I cani mangiano e stanno bene. È una situazione momentanea". "Ma perché prendete gli animali se non ve ne potete occupare? Non si tengono così neanche per un minuto, non c'è riparo, non stanno bene", incalza Rizzi. "È pieno di escrementi in terra, neanche pulite".

I militari intervenuti sul posto hanno richiesto al proprietario la documentazione fotografando la situazione per effettuare successivi accertamenti.

BATTIBECCO IN PIAZZA

Poche ore più tardi, Rizzi ha fatto tappa in piazza a Uri in seguito al messaggio ricevuto da un cittadino che segnalava di un cane tenuto dalla proprietaria fuori in balcone "praticamente sempre", come si legge nel messaggio ripostato dall'animalista.

L'attivista si è recato davanti all'abitazione per verificare la situazione allertando ancora una volta i carabinieri. Mentre Rizzi trasmetteva in diretta Facebook ciò che accadeva, da un vicino bar sono arrivate le lamentele di alcuni avventori. "Vai a lavorare anziché rovinare le persone", ha urlato qualcuno. "Io non rovino le persone, rovino chi maltratta gli animali e chi giustifica questi comportamenti. Perché fai gestacci?", la risposta di Rizzi. "Vattene!", ancora i cittadini che assistevano alla scena. "No, non me ne vado. È proprietà tua la strada? Per colpa di gente come voi che insulta e minaccia devo andare scortato".

E ancora dal bar: "Abbassa la telecamera, non riprendermi. Vieni qua che parliamo!". "E perché dovrei venire là? Smettete di minacciare, non fate paura a nessuno – la risposta di Rizzi –. Ho preso un aereo da Roma per venire qua, non ho paura delle vostre minacce".

"Noi ci lavoriamo con gli animali", ha risposto un cacciatore. e Rizzi: "Evolviti, cerca di capire che gli animali vanno rispettati. Io lavoro, a differenza tua che imbracci il fucile alle 5 del mattino e ti vesti da Rambo".

Prima di chiudere la live, Rizzi ha osservato: "Io mi aspetto che questi cani non vivano in condizioni di vita disumane e in pieno spregio delle norme vigenti. Mi aspetto che le istituzioni diano risposte ai cittadini e che i cittadini possano affidarsi ai carabinieri per segnalare situazioni simili".