Una rissa nella notte, poi le coltellate e un ragazzo di appena 17 anni che rimane a terra, gravemente ferito al torace. È quanto ricostruito fin'ora della tragedia sfiorata a Sassari, nei pressi di un noto locale notturno in via Palmaera.

Il minorenne è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Le ferite riportate avrebbero reso necessario un delicato intervento chirurgico salvavita, al quale il giovane è stato sottoposto nella notte.

Secondo le prime informazioni, l'accoltellamento sarebbe avvenuto durante una rissa scoppiata nei pressi del locale. Il 17enne sarebbe stato raggiunto da una o più coltellate al torace.

La Polizia ha arrestato il presunto responsabile dell'aggressione. Si tratterebbe di Alessio Tonzanu, 19 anni, originario di Sorso, un nome già noto alle cronache giudiziarie.

Il giovane, infatti, era stato arrestato nell'estate del 2025 per il tentato omicidio di un altro giovane, raggiunto da dieci coltellate a Sennori durante i festeggiamenti in occasione di San Giovanni Battista.

A poco più di un anno da quell'episodio, Tonzanu si troverebbe nuovamente coinvolto in una gravissima vicenda di violenza.

Il 19enne, assistito dall'avvocato Gianluigi Poddighe, è attualmente trattenuto in Questura con l'accusa di tentato omicidio.

Restano da chiarire le circostanze che hanno portato alla rissa e alla successiva aggressione. Le indagini della Polizia dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare le responsabilità.