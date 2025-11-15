Dramma questa mattina nelle campagne di Ome, in provincia di Brescia, dove un operaio agricolo di 43 anni, Mohammed Salifu, originario del Ghana e residente a Rodengo Saiano, ha perso la vita in un incidente sul lavoro.

L’uomo, dipendente da circa quindici anni dell’azienda agricola Le Querce, stava operando in un’area boscosa a bordo di un trattore quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è ribaltato lungo un tratto in salita, schiacciandolo sotto il suo peso.

I soccorsi sono arrivati in pochi minuti, ma per l'uomo non c’è stato nulla da fare: sarebbe morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dell’Ats, che stanno svolgendo tutti gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio mortale e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.