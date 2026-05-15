Massimo Pinna, operaio di 54 anni, è morto presso l'ospedale Brotzu a Cagliari durante la serata di ieri, giovedì 14 maggio, a seguito di un incidente avvenuto lo scorso 9 maggio, mentre stava lavorando nel giardino di casa sua a Maracalagonis.

L'uomo era precipitato dal cestello di un carrello elevatore e aveva riportato ferite così gravi da non poter essere salvato, nonostante i tentativi del personale medico della Rianimazione dell'ospedale Brotzu di Cagliari.

Pinna era stato trasportato d'urgenza in elisoccorso dopo la caduta da un'altezza di circa cinque metri, ma purtroppo le sue ferite si sono rivelate fatali.