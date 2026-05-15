Sport, divertimento, salute, partecipazione e inclusione sociale: sono queste le parole che caratterizzano un nuovo spazio che sarà inaugurato a Pula il prossimo sabato 16 maggio alle ore 10:00, presso la sede di Sardegna Ricerche in località Piscina Manna - Edificio 2.

Si tratta del nuovo progetto “Wellness Park Lab Pula – Sport, Ricerca e Inclusione”, nato dalla collaborazione tra Sardegna Ricerche – Regione Autonoma della Sardegna, ASD Eagle Association ed Eagle Group, con il fine di creare uno dei primi parchi fitness scientifici in Sardegna completamente orientati all'inclusione, al benessere della persona e alla promozione di sani stili di vita.

Il Wellness Park Lab Pula va ben oltre dall'essere una semplice area sportiva: vuole essere infatti un luogo aperto alla comunità, capace di unire sport, ricerca, turismo e accessibilità in un unico progetto sociale, accogliendo cittadini di tutte le età, associazioni, scuole e realtà che operano nel mondo della disabilità, favorendo l’incontro e la partecipazione attraverso attività condivise.

Il tema dell’inclusione è il vero focus del progetto: durante la giornata inaugurale saranno infatti previsti momenti di sensibilizzazione sociale, dimostrazioni sportive inclusive e attività aperte al pubblico, con l’obiettivo di promuovere una cultura dello sport accessibile e partecipato. “L’obiettivo è creare un luogo che non sia soltanto un’area fitness, ma uno spazio di incontro, partecipazione e crescita sociale, dove lo sport diventa strumento di salute, inclusione e qualità della vita”, spiegano gli organizzatori.

L’evento vedrà la partecipazione di istituzioni, associazioni del territorio, operatori del settore sportivo e sociale, oltre a numerosi cittadini. In programma anche la prova del Campionato Italiano di Calisthenics, con esibizioni di atleti e atlete, e un buffet curato dall’Istituto Azuni di Cagliari.

Il progetto gode del patrocinio del Comune di Pula, di Sport e Salute Spa, di Fenalc APS Federazione Nazionale e della Federazione Nazionale Calisthenics e Street Workout.

L’ingresso all’evento sarà libero e aperto al pubblico.