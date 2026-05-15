Una terribile storia di violenza arriva da Perugia, dove un ragazzo di 18 anni è accusato di violenza sessuale nei confronti della sua fidanzatina quindicenne, e di maltrattamento di animali per aver ucciso brutalmente il suo amato gattino.

Attualmente agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, il ragazzo, come riporta TgCom 24, è stato denunciato dopo che la ragazza ha confessato tutto alla madre, che ha successivamente contattato i Carabinieri.

Secondo quanto riportato da La Nazione e da TgCom, i Carabinieri della compagnia di Foligno sono stati incaricati del caso, che inizialmente riguardava atti persecutori, lesioni e minacce contro la minore. Tuttavia, durante l'incidente probatorio, la vittima ha rivelato di essere stata costretta per un anno a soddisfare i desideri sessuali del fidanzato contro la sua volontà, portando così all'accusa di violenza sessuale.

Il ragazzo avrebbe anche ucciso il gatto della ragazza con calci e pugni. La situazione insostenibile ha spinto la ragazza a denunciare tutto alla madre, che ha fatto partire le azioni legali.



