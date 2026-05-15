È cominciata nella giornata di ieri, giovedì 14 maggio, presso il Vivaio Forestale di Campulongu del Servizio Territoriale di Forestas di Oristano, la sessione formativa teorico-pratica rivolta ai nuovi operatori impegnati nelle attività di antincendio boschivo.

Il corso coinvolge complessivamente 74 operatori provenienti dai Servizi Territoriali di Iglesias, Cagliari, Oristano, Nuoro e Lanusei e rientra nel più ampio programma regionale di formazione dedicato al sistema AIB (antincendio boschivo) della Sardegna, in vista dell’imminente campagna estiva.

L’avvio delle attività è stato introdotto dai direttori dei Servizi Territoriali di Forestas e dell’Ispettorato Ripartimentale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di Oristano, che hanno sottolineato il ruolo strategico della formazione e dell’addestramento operativo nella prevenzione e nella lotta attiva agli incendi boschivi.

La formazione è curata dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale attraverso personale specializzato del settore antincendio e protezione civile, insieme ai supervisori del gruppo GAUF, con moduli teorici e attività pratiche finalizzate a garantire le competenze operative necessarie per affrontare in sicurezza gli scenari di emergenza.

Il percorso si inserisce nell’ambito della Deliberazione della Giunta regionale n. 23/58 del 3 luglio 2024, che definisce standard e contenuti minimi della formazione AIB, individuando nel Corpo forestale il soggetto formatore regionale.

L’attività antincendio boschivo rappresenta uno degli ambiti operativi più complessi, caratterizzato da condizioni ambientali estreme e da elevati fattori di rischio. Per questo, formazione, sicurezza e coordinamento operativo costituiscono elementi centrali per garantire efficacia negli interventi e tutela degli operatori.

Il corso affronta temi come sicurezza operativa, organizzazione del sistema regionale, tecniche di spegnimento, uso dei dispositivi di protezione individuale e procedure di coordinamento. Al termine è prevista una verifica finale con rilascio dell’attestato di profitto secondo gli standard regionali.

Con questa iniziativa, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna rafforza il proprio ruolo nella qualificazione degli operatori del sistema AIB, contribuendo a potenziare la capacità di risposta della protezione civile regionale in vista della stagione estiva.