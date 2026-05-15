Nell’ambito di un’attività di monitoraggio del web e dei principali social network contro la contraffazione online, la Guardia di Finanza di Palermo ha scoperto un’attività commerciale di Termini Imerese operante nel settore pubblicitario che promuoveva la vendita di prodotti recanti abusivamente i loghi di squadre calcistiche di Serie A.

Le successive indagini hanno portato a una perquisizione presso la sede della ditta, durante la quale sono stati sequestrati una termopressa utilizzata per la realizzazione dei prodotti e numerosi articoli contraffatti, tra cui bandiere, magliette e termo-adesivi.

Gran parte del materiale riportava lo stemma del Football Club Internazionale, insieme ad altri gadget riferiti a ulteriori squadre. Il materiale, composto da capi di abbigliamento e accessori non originali, sarebbe stato destinato alla vendita in occasione della fase conclusiva del campionato di Serie A e dei festeggiamenti legati al titolo vinto dal club nerazzurro.

Gli investigatori stanno inoltre valutando la richiesta di oscuramento del sito internet e dei profili social utilizzati per la promozione e la vendita della merce, con l’obiettivo di interrompere ulteriori attività illecite sui canali online.