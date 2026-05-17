Un normale controllo stradale nel cuore della notte si è trasformato in un arresto per spaccio lungo la Statale 195. I Carabinieri della Stazione di Pula hanno arrestato un 28enne disoccupato del posto, già noto alle forze dell'ordine, sorpreso in possesso di un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti.

L'operazione è scattata durante un ordinario servizio di pattugliamento notturno. I militari hanno intimato l'alt a un'utilitaria in transito per procedere a verifiche di routine. L'atteggiamento visibilmente agitato del giovane alla guida ha però insospettito i militari, spingendoli ad approfondire il controllo e a dare il via a una perquisizione personale e veicolare.

L'intuizione dei Carabinieri ha trovato immediata conferma. Nascosti tra gli indumenti del 28enne sono stati infatti rinvenuti circa 18 grammi di hashish e 8,7 grammi di cocaina. Quest'ultima era già stata accuratamente suddivisa in 12 dosi e pronta per la verosimile cessione al dettaglio. Oltre alla droga, i militari hanno rinvenuto e sequestrato la somma di 235 euro in contanti, composta da banconote di vario taglio e ritenuta il probabile provento dell'attività di spaccio.

Al termine delle formalità di rito in caserma, il giovane è stato trasferito presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Il ventottenne rimarrà sotto stretta sorveglianza in attesa dell'udienza di convalida con rito direttissimo, disposta dall'Autorità Giudiziaria per la giornata di lunedì.