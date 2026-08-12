Incidente nel corso della notte lungo la Statale 125, nel territorio di Olbia. All'altezza dello svincolo per la località Le Vecchie Saline, due moto che procedevano nella stessa direzione si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.

A seguito dell'impatto, violento ma fortunatamente senza conseguenze drammatiche, è scattato immediatamente l'allarme che ha portato sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di Olbia. La squadra ha provveduto alla messa in sicurezza delle due moto rimaste danneggiate sulla carreggiata e alla bonifica dell'area circostante.

Il bilancio parla di quattro persone coinvolte, tutte a bordo dei due mezzi a due ruote. Gli operatori del 118, intervenuti con tre ambulanze, hanno prestato le prime cure sul posto ai quattro centauri, per poi trasportarli al pronto soccorso per gli accertamenti e gli approfondimenti medici del caso. Gli agenti della Polizia Stradale hanno eseguito i rilievi di rito per ricostruire l'esatta dinamica dell’incidente.