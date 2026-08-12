Un evento astronomico di straordinaria rarità e bellezza renderà indimenticabile la serata di oggi, mercoledì 12 agosto 2026. Per la prima volta dal 1999, l'Europa torna a essere teatro di un'eclissi solare totale, provocata dall'allineamento perfetto tra la Terra, la Luna e il Sole.

L'ombra della Luna traccerà una stretta fascia di totalità — con una larghezza massima di circa 290-300 chilometri — che dall'Artico e dalla Groenlandia sorvolerà l'Islanda e l'Atlantico, per poi attraversare in diagonale la Spagna e concludersi al tramonto sulle Isole Baleari. Sarà la penisola iberica il punto d'osservazione d'elezione: città come Burgos, León e Saragozza offriranno le condizioni ideali per osservare la corona solare e l'oscuramento completo del disco per una durata che sfiorerà i due minuti.

L'Italia si troverà al di fuori della fascia di totalità, ma gli appassionati potranno comunque assistere a un'eclissi parziale di grande impatto spettacolare. Il fenomeno prenderà il via attorno alle 19:30 per raggiungere il culmine poco prima del tramonto, attorno alle 20:20. Le percentuali di oscuramento saranno particolarmente elevate al Nord-Ovest e in Sardegna: a Ventimiglia si sfiorerà il 96% di copertura del disco solare, mentre scendendo lungo la penisola i valori caleranno al 79% a Roma e al 40% a Palermo. Per godere dello spettacolo di questo "tramonto anomalo", gli esperti raccomandano di scegliere postazioni con un orizzonte completamente sgombro verso ovest — come le coste tirreniche, l'isola dell'Asinara o i crinali alpini — e di indossare tassativamente occhiali con filtri solari certificati ISO 12312-2 per evitare danni irreversibili alla vista.

A rendere la nottata ancora più eccezionale sarà la perfetta combinazione con lo sciame meteorico delle Perseidi, le celebri "stelle cadenti" di San Lorenzo. Complice l'assenza della luce lunare grazie alla Luna nuova, le ore centrali della notte e la tarda serata offriranno condizioni visive ottimali per osservare fino a 80-100 meteore all'ora. Una vera e propria staffetta celeste che, partendo dall'oscuramento del Sole a ovest, guiderà gli sguardi verso la cascata di scie luminose nel buio della notte.