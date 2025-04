“Con l’ennesimo atto di arroganza istituzionale, la Presidente della Municipalità di Pirri, Maria Laura Manca, ha ancora una volta escluso il Consiglio e le Commissioni della Municipalità di Pirri dal percorso decisionale su eventi rilevanti per il nostro territorio. La “Festa della Primavera”, in programma il 3 maggio presso l’Ex Vetreria, è stata interamente organizzata senza il minimo coinvolgimento delle Commissioni competenti: la Commissione 1 con delega al verde pubblico e la Commissione 2 all'ambiente – nonostante l’iniziativa fosse espressamente prevista anche nella programmazione approvata dal Consiglio stesso e voluta dalla Commissione 1 della Municipalità di Pirri”. A scriverlo, in una nota, sono i consiglieri di centrodestra della Municipalità di Pirri.

“Questo comportamento rappresenta un grave sfregio istituzionale che svuota di significato il lavoro delle Commissioni, mortifica la funzione del Consiglio di Pirri e tradisce i principi fondamentali di partecipazione democratica e trasparenza amministrativa – scrivono gli esponenti dei gruppi di Fratelli d’Italia, Alleanza Sardegna e Forza Italia – Con un’interrogazione urgente depositata in data 29 Aprile, la coalizione del centrodestra con prima firmataria Melania Secchi del gruppo Fratelli di Italia, ha chiesto alla Presidente le ragioni di questa inaccettabile esclusione e sollecitato risposte chiare. Non è più tollerabile che la Municipalità di Pirri venga gestita come un affare privato da pochi, ignorando deliberatamente i rappresentanti eletti dai cittadini”.

“La Municipalità di Pirri non può essere ridotta a una mera comparsa nelle decisioni assunte altrove. Serve rispetto per le istituzioni, per il lavoro delle Commissioni e per i cittadini che esse rappresentano. Pretendiamo che la Presidente si assuma la responsabilità politica di questo comportamento e garantisca da subito un cambio di metodo, affinché simili sgarbi istituzionali non si ripetano” concludono iI consiglieri di centrodestra della Municipalità di Pirri.