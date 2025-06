Un petardo è stato gettato, nel corso della notte, sull'asfalto in via Lamarmora a Cagliari, a pochi passi dalla sede dell'associazione Chenàbura-sardos pro Israele.

Nessun danno, ma il rumore ha svegliato i residenti della stretta strada del quartiere Castello. Accertamenti in corso della Digos per cercare di ricostruire quanto avvenuto.

Non ci sono testimoni. Si cerca di capire se l'esplosione del petardo sia riconducibile alla presenza nel rione della sede dell'associazione. Nello scorso settembre il cancello di ingresso e il portoncino in vetro di Chenabura, che ospita anche il museo ebraico, erano stati imbrattati di vernice rossa. Ed era comparsa una scritta: "A fora is sionistas" (fuori i sionisti).

L'associazione Chenabura sardos Pro Israele è un luogo di riunione della comunità ebraica locale.