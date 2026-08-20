È stato rinnovato per altri due anni il protocollo d'intesa tra l'Arma dei Carabinieri e l'associazione onlus Donne al Traguardo, realtà con sede a Cagliari e attiva dal 2001 nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere, intrafamiliare e assistita e degli atti persecutori.

L'accordo, sottoscritto nella caserma “E. Zuddas”, sede della Legione Carabinieri Sardegna, è stato esteso a tutti i presidi dell'Arma presenti nell'Isola. L'obiettivo è rafforzare la collaborazione e garantire un servizio di prossimità sempre più efficace in un settore particolarmente delicato.

Tra gli impegni assunti dal Comando Legione c'è quello di facilitare il contatto diretto tra le vittime e le operatrici del Centro Antiviolenza, fornendo alle donne i riferimenti necessari e informazioni sui servizi gratuiti disponibili. Prevista inoltre la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e prevenzione insieme all'équipe del Centro, anche attraverso giornate dedicate.

Il protocollo punta anche a mantenere un confronto costante sui casi condivisi, così da rafforzare la tutela delle vittime e garantire gli adempimenti successivi. I Carabinieri potranno inoltre intervenire per accompagnare le donne nelle strutture individuate dal Centro quando temano per la propria incolumità.

Infine, gli autori di violenza saranno informati sulla possibilità di intraprendere il percorso di sostegno e recupero promosso dall'associazione Donne al Traguardo.