Il Santissima Annunziata di Sassari sta affrontando un periodo di forte pressione legato all'aumento degli accessi al Pronto soccorso. Negli ultimi giorni sono stati registrati mediamente 170-180 accessi al giorno, con circa 20-25 ricoveri quotidiani.

«Stiamo affrontando un picco di afflusso importante, sul quale incide anche il periodo estivo - sottolinea la direzione strategica dell’Aou di Sassari –. L’obiettivo è garantire la corretta presa in carico dei pazienti e, contemporaneamente, intervenire su tutti gli aspetti organizzativi che possono migliorare il turnover dei posti letto, favorendo dimissioni e trasferimenti quando clinicamente appropriati e rafforzando le dotazioni necessarie per gestire le fasi di maggiore pressione».

La criticità riguarda soprattutto la disponibilità dei posti letto nelle aree mediche e la difficoltà di garantire un rapido turnover. Nel periodo estivo risultano infatti più complessi anche i trasferimenti verso altre strutture e i percorsi di dimissione e presa in carico territoriale.

L'Aou ha quindi avviato una serie di interventi organizzativi, in linea con il Piano regionale di indirizzi per la gestione del sovraffollamento in Pronto soccorso approvato dalla Regione l'8 aprile. Alle strutture è stata chiesta una verifica dei pazienti ricoverati per favorire, quando le condizioni cliniche lo permettono, dimissioni e trasferimenti e recuperare posti letto.

L'Azienda sta inoltre potenziando la dotazione di presidi tecnici per il ricovero e l'assistenza. Confermata anche la disponibilità al confronto con sindacati e parti sociali. La direzione ha infine ringraziato il personale sanitario per il lavoro svolto durante questa fase di particolare afflusso.