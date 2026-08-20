Un incendio boschivo è divampato nelle campagne di Usini, in località Santa Maria, dove è in corso l'intervento dei mezzi aerei e delle squadre a terra.

Sul rogo stanno operando un Canadair, di rientro da Genova, e due elicotteri: un mezzo leggero decollato da Bosa e un biturbina AS332 Super Puma proveniente da Alà dei Sardi.

Le operazioni di spegnimento vedono impegnate anche le squadre a terra, coordinate dal personale della stazione forestale di Ittiri. Sul posto sono presenti inoltre i Barracelli di Ossi-Tissi, i volontari di Uri-Usini e i Vigili del Fuoco di Sassari.