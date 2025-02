Durante la notte, un incendio ha seminato paura in una palazzina di via San Giacomo, nel centro storico di Cagliari. Le fiamme sono scoppiate in un locale di sgombero, con materiale inutilizzato al suo interno, per motivi in corso di accertamento.

Un inquilino ha prontamente chiamato il 112 intorno alle 4 del mattino e ha cercato di estinguere le fiamme da solo.

Le squadre dei vigili del fuoco, un'ambulanza del 118 e le forze dell'ordine sono intervenute sul posto immediatamente. Grazie all'intervento rapido dei pompieri, l'incendio è stato rapidamente spento e l'area è stata resa sicura. Fortunatamente, non ci sono stati feriti.