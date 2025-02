Sul palco più prestigioso d’Italia, quello del Festival di Sanremo 2025, si è consumato un momento di pura magia. Durante la seconda serata, un piccolo talento di soli sei anni ha lasciato il pubblico senza parole: Alessandro Gervasi, bambino prodigio del pianoforte, ha regalato un’interpretazione emozionante di “Champagne”, il celebre brano di Peppino Di Capri.

Nato a Erice, in provincia di Trapani, Alessandro ha scoperto la musica durante la pandemia, osservando il padre suonare. “Vedendolo mi sono appassionato – racconta – e quando ho compiuto tre anni la mia madrina mi ha regalato una tastierina. Da lì ho cominciato… e ho scoperto di avere l’orecchio assoluto!”.

Cos’è l’orecchio assoluto?

Si tratta di una capacità rarissima che permette di riconoscere istintivamente ogni nota musicale senza bisogno di riferimenti esterni. Chi possiede questa dote può identificare immediatamente un suono e riprodurlo con precisione. È un talento innato che si manifesta fin da bambini ed è comune tra i grandi musicisti della storia, come Mozart e Beethoven. Nel caso di Alessandro, questa abilità gli consente di imparare e suonare brani dopo averli ascoltati solo una volta, senza bisogno di spartiti.

Dal web al grande schermo… fino all’Ariston

La sua crescita musicale è stata inarrestabile:

Maggio 2024 – Vince il primo premio in un concorso musicale internazionale.

Agosto 2024 – Un video in cui improvvisa con un campione del mondo di fisarmonica diventa virale, portandolo ai casting della fiction “Champagne”, diretta da Cinzia TH Torrini.

Settembre 2024 – Festeggia il suo sesto compleanno a San Marino, vincendo un altro concorso diretto da Beppe Vessicchio, incantando la giuria con la sua interpretazione di “Libertango” di Astor Piazzolla.

E così, dalla sua piccola tastiera a un grande pianoforte da concerto, Alessandro è arrivato a Sanremo per presentare la fiction Rai sulla vita di Peppino Di Capri, in cui interpreta il cantautore da bambino.

La spontaneità di un bambino, il talento di un maestro

Sul palco, Alessandro ha stupito non solo per la sua abilità musicale, ma anche per la sua spontaneità. Alla domanda di Carlo Conti su dove volesse arrivare dopo Sanremo, ha risposto con un semplice “Boh”, strappando un sorriso al pubblico e dimostrando che, nonostante il talento straordinario, resta un bambino capace di vivere il suo dono con leggerezza.

E adesso?

Dopo l’esperienza sanremese, lo rivedremo presto in TV: “Champagne” andrà in onda su Rai1 il 24 marzo. Il suo futuro? Probabilmente tra tasti bianchi e neri, con la stessa passione che lo ha portato fino all’Ariston. VIDEO: L'ESIBIZIONE