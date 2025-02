La commissione Trasporti ha espresso parere favorevole al progetto sperimentale in materia di aiuti per il potenziamento del traffico aereo della Sardegna, comprese le rotte interne per collegare Cagliari con Alghero e Olbia.

L’assessora Barbara Manca, accompagnata dal direttore generale dell’assessorato, Pierandrea Deiana, ha illustrato il provvedimento, nato nella precedente legislatura (è contenuto nella legge regionale 9 del 23 ottobre 2023) sul quale l’assessorato ha lavorato in questi mesi perché fosse realmente attuabile. Un lavoro tecnico che è consistito soprattutto nella individuazione del ventaglio delle nuove rotte.

“La misura consiste nella concessione di aiuti diretti alle compagnie aeree fino a un massimo del 50 per cento dei costi aeroportuali ammissibili in relazione a una rotta, per un periodo massimo di tre anni e comprensivi delle spese sostenute sia nell’aeroporto di partenza che in quello di arrivo”, ha spiegato l’esponente della Giunta Todde al parlamentino presieduto da Roberto Li Gioi (Cinque stelle) precisando che “la misura si aggiunge comunque agli aiuti sociali, destinati ai passeggeri sardi che ne abbiano diritto”.

L’elenco delle rotte incentivate è stato composto “escludendo quelle che in regime di libero mercato abbiano già dimostrato di sostenersi”. L’assessora ha precisato che “l’obiettivo finale del provvedimento è di incrementare in assoluto le rotte da e per la Sardegna, interconnettendo anche gli aeroporti sardi tra loro”. Nel dettaglio sono messe a bando 19 nuove rotte su Alghero, 16 su Olbia e 32 su Cagliari – Elmas con uno stanziamento di 10 milioni di euro per il 2025 e altrettanti per il 2026.

Di Nolfo (Uniti per Todde) ha evidenziato che “mentre Francia e Spagna sostengono con risorse proprie la continuità della Corsica e delle Baleari l’Italia lascia alla Sardegna il costo della continuità”. Un concetto espresso anche da Franco Mula (FdI), che sollecita un maggiore impiego dell’aeroporto di Tortolì e “un ragionamento nel piano generale dei trasporti finalizzato a realizzare uno scalo nel Nuorese”.

La maggioranza si è espressa a favore della delibera mentre l’opposizione si è astenuta. Il presidente Li Gioi ha commentato così il voto: “Una misura sperimentale che rappresenta un’ottima opportunità per aprire le porte del mondo ai sardi e quelle della Sardegna ai turisti. Dunque è positivo il lavoro dell’assessora e degli uffici, non solo per il nuovo bando sulla continuità territoriale ma anche per questa misura di incremento delle rotte sulla quale la commissione Trasporti vigilerà, per misurarne presto l’efficacia e valutare eventuali correttivi e sostegni”.