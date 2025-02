Ha invaso la corsia apposta, ha urtato un muretto a bordo strada e si è ribaltata più volte con l’auto. È quanto ricostruito dai Carabinieri della Stazione di Sant’Andrea Frius che nella serata di ieri sono intervenuti lungo la Strada Statale 387, al km 37+940, per un incidente stradale.

Alla guida di una Volkswagen Golf, finita fuori strada per cause in corso di accertamento, una 41enne domiciliata a Serri e con a bordo due uomini residenti a Mandas.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato soccorso alle tre persone, due delle quali hanno riportato lievi ferite, mentre la terza è stata accompagnando al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari per accertamenti.

Nel corso dei rilievi, i Carabinieri hanno deciso di sottoporre la conducente all’alcoltest: la 41enne è risultata positiva con un tasso alcolemico di oltre il doppio rispetto a quanto consentito dal Codice della Strada. Per questo motivo sarà denunciata all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. La patente di guida è stata ritirata e l’auto affidata a una depositeria convenzionata, con applicazione del fermo amministrativo per 180 giorni.