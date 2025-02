Incidente questa sera a Olbia in via Vittorio Veneto, dove due auto si sono scontrate all'altezza dello svincolo per la strada panoramica.

Uno dei conducenti è stato trasportato all’ospedale dal personale del 118 per i dovuti accertamenti. Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco di Olbia ha messo in sicurezza l’area.

Intervenuti nel luogo del sinistro anche i carabinieri di Olbia,