Il dolore per la scomparsa e l'amore che resta, il ricordo vivido e i momenti più belli, la ripartenza per onorare la memoria di chi non c'è più: Osteria de' Mercati riapre i battenti nel centro storico di Sassari, a circa tre settimane dalla scomparsa del suo abile chef, Pietro Satta, che insieme alla moglie Federica Ghiani gestiva il noto ristorante, rimasto tragicamente vittima di un incidente nelle acque dell'Isola Rossa lo scorso 25 gennaio, al largo della spiaggia La Marinedda nel Comune di Trinità d'Agultu, quando la barca che lo trasportava, insieme al 72enne Maurizio Rossi, si è ribaltata durante una battuta di pesca.

Una fatalità che è costata la vita ai due pescatori. Pietro, 48 anni originario di Nulivi, era molto noto in città proprio per la sua attività da ristoratore, apprezzatissimo per la cura e l'amore con cui preparava i piatti che serviva nel grazioso locale gestito insieme alla moglie, finito anche nelle pagine della Guida Michelin per la qualità dei prodotti e del servizio. Un'ondata di calore e affetto ha accompagnato nel dolore la compagna di vita, Federica, come testimoniano le centinaia di messaggi apparsi sui social da parte di amici, colleghi e clienti.

Ma l'Osteria riparte, e lo fa proprio nel giorno dell'amore, a San Valentino. Lo annuncia così sui social: "Ci vediamo per celebrare assieme l'amore in tutte le sue forme", è l'invito alla clientela che precede un'immagine con la scritta "Noi", sotto un cuore sfumato e sofferente, che più di ogni altra parola racconta un sentimento senza fine.